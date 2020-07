Reprise de la vie touristique au village historique de Victoria-by-the-Sea

Des magasins et des restaurants rouvrent graduellement leurs portes et s'adaptent à la réalité de la crise sanitaire, à Victoria-by-the-Sea, une municipalité située à l’extrême sud-ouest du comté de Queens, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Certains établissements locaux tiennent néanmoins leurs portes closes, notamment le très populaire restaurant Landmark Oyster House et le théâtre Victoria Playhouse.

Malgré les ajustements imposés par la pandémie de COVID-19, le charme d’un des plus beaux villages de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard reste inchangé.

Le théâtre Victoria Playhouse a été obligé d'annuler sa saison estivale de spectacles en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Vendre du chocolat fait maison en toute sécurité

La chocolaterie Island Chocolates a repris ses activités le 18 juin dernier.

L’entreprise familiale fondée par Ron et Linda Gilbert, en 1987, a mis en place de la nouvelle signalisation pour orienter les clients.

Selon Britt Geurts, employée de la chocolaterie, le port de gants est déjà une pratique régulière des fonctionnaires du magasin.

Les heures d’ouverture de la chocolaterie Island Chocolates sont plus restreintes durant la saison estivale.

Le magasin est ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h à 18 h.

Britt Geurts, employée chez Island Chocolates (à gauche), et Eric Gilbert, l’un des propriétaires de la chocolaterie (à droite). La chocolaterie a été honorée, dans le cadre du Prix international du chocolat 2019, une compétition internationale indépendante. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les sorties en plein air adaptées

Le magasin By the sea kayaking offre de l’équipement pour la pratique du kayak et du paddleboard.

L'établissement a rouvert ses portes au début du mois de juin.

Le magasin By the sea kayaking continue à offrir ses services à Victoria-by-the-sea, cet été, malgré la pandémie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

En raison de la pandémie, les employés évitent au maximum d’avoir le contact avec les clients.

Les réservations d’équipement sont préconisées, au magasin.

Les vestes de sauvetage sont désinfectées à l’avance et déposées à l’extérieur de l’établissement pour que les clients puissent venir les chercher directement.

Un restaurant participant à une compétition provinciale

Le restaurant Lobster barn, situé à Victoria-by-the-sea, participe à la campagne PEI Lobster Love. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le restaurant Lobster barn, situé à Victoria-by-the-Sea, est en compétition dans la campagne PEI Lobster Love, une initiative de l’organisme Fresh Media, en collaboration avec Canada’s Food Island, le Conseil provincial de pêcheurs de homard et le gouvernement de la province.

La campagne a débuté cette semaine, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Plus de 75 restaurants servent leur recette signature de guédille au homard. Les clients sont invités à attribuer des notes aux restaurants sur le site web de la campagne, ce qui permettra de choisir la meilleure recette de la province.

L’objectif de la campagne est d’encourager le tourisme local et de donner de la visibilité aux restaurants qui y participent.