Elles indiquent que le taux de chômage a connu une légère baisse dans la province en juin pour se chiffrer à 13 %. En mai, il s’établissait à 13,4 %.

L’économie provinciale a ainsi créé 118 000 emplois en juin, après une augmentation de 43 000, le mois précédent.

Ce bond s’explique par le fait que la province a levé des restrictions mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, ce qui a permis à certaines entreprises de rouvrir leurs portes et d’accueillir des travailleurs.

Nous devons rester concentrés sur notre plan de relance et le faire de façon responsable et sécuritaire pour que nous puissions voir plus d’entreprises rouvrir , a lancé la ministre. Elle en a profité pour rappeler l’importance de suivre les recommandations de la Dre Bonnie Henry et d’Adrian Dix.

La meilleure façon de rétablir l’économie est de s’assurer qu’on continue à combattre la COVID-19. Carole James, ministre des Finances de la Colombie-Britannique

La ministre note que le taux de chômage chez les jeunes demeure inquiétant et qu’il se situe à 29,1 %. En juin, 45 000 jeunes ont trouvé un emploi, mais le taux de chômage dans cette catégorie a augmenté alors que plus de Britanno-Colombiens cherchaient à retourner sur le marché du travail.

Depuis le début de la pandémie, la Colombie-Britannique a perdu 235 000 emplois, ce qui fait dire à Carole James que beaucoup de chemin reste à parcourir . Elle fera d’ailleurs une mise à jour économique la semaine prochaine.

Sur la scène nationale, le taux de chômage a glissé à 12,3 % en juin, après avoir touché un sommet de 13,7 %, le mois précédent.