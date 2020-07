STM : retour de l’embarquement par la porte avant des autobus

L’embarquement par la porte avant dans les autobus et la validation de titres de transport seront de retour dès lundi sur le réseau de la Société de Transport de Montréal (STM).

Ces mesures, annoncées dans le cadre d’une nouvelle phase de déconfinement pour la STM, seront assorties d'une campagne de sensibilisation des clients, qui auront l’obligation de porter un couvre-visage à bord des autobus et du métro.

Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM, et son directeur général Luc Tremblay ont expliqué que la société de transport continuera à distribuer les couvre-visages à ses clients, sans s’avancer sur le sort réservé à ceux qui refuseraient de s’y conformer.

En attendant un encadrement appuyé par un décret du gouvernement, la STM table sur la sensibilisation, a fait savoir M. Schnobb, rappelant qu’il s’agit d’une obligation collective, mais aussi d’une responsabilité individuelle .

Au lieu de donner des contraventions, nos inspecteurs donneront des couvre-visages. Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM

On va répéter la consigne , a-t-il ajouté, se réjouissant que 60 % des clients portent déjà un masque.

« Ramener les gens dans le transport collectif »

Insistant sur l’objectif du retour de la clientèle vers le transport collectif, Philippe Schnobb s’est voulu rassurant : l’entretien quotidien et les dispositifs déployés dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, comme la désinfection, demeurent en place.

Il faut ramener les gens dans le transport collectif, et pour ramener les gens, il faut ramener la confiance. C'est notre objectif principal , a-t-il ajouté.

Au pire de la pandémie, on a perdu 90 % de notre achalandage. En date d'hier après-midi, on avait récupéré 30 % , a souligné pour sa part Luc Tremblay, se félicitant de la tendance qui ne s'est jamais démentie depuis le mois d'avril.

Retour de l’embarquement par la porte avant

Les travaux entrepris sur les autobus pour sécuriser l’espace des chauffeurs avancent bien et devraient être achevés sur l’ensemble de la flotte à la fin du mois de juillet et au plus tard au début du mois d’août.

Mais la STM n’attendra pas plus longtemps pour reprendre l’embarquement par la porte avant. Cela se fera progressivement dès le 20 juillet au fur et à mesure que les véhicules seront prêts.

Il en va de même pour le retour de la validation des titres de transport.

Luc Tremblay a expliqué que le siège derrière le chauffeur demeurera condamné et l’on s’assurera de diffuser de l’information sur l’espace disponible à bord de l’autobus.

Il a également évoqué une nouvelle signalétique pour les métros. On verra des marquages au sol indiquant entre autres le sens de la circulation.

Pour ce qui est du transport adapté, de retour depuis le 29 juin, il se poursuivra et l’on pourra désormais passer à deux passagers par véhicule. Depuis le début de la crise, il est limité à un passager.

Les clients de ce service sont eux aussi tenus de porter un couvre-visage. Comme il n’était pas possible de leur en distribuer directement, on les leur a acheminés par la poste.

Combien ça coûte?

Sans arrêter un chiffre définitif pour le coût global des opérations, M. Tremblay a évoqué 6 millions de dollars pour les masques et couvre-visage. Un montant offert par le ministère des Transports du Québec, a-t-il dit. Ça ne coûte rien à la société de transport, on est remboursé .

L’installation des barrières pour les 2000 autobus coûte 2,8 millions de dollars.

Il aurait pu en coûter beaucoup plus cher si les travailleurs de la STM des différents départements n’avaient prêté main-forte en nettoyant les installations et les véhicules, a tenu à rappeler M. Tremblay. On a sauvé plusieurs millions de dollars avec ça. Ce sont des coûts qu’on a autofinancés par la générosité de nos employés .