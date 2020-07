COVID-19 à Granby : une unité mobile de dépistage à l’école de la Haute-Ville

Des parents accompagnés de leurs enfants faisaient la file dès 9 h pour y faire un test. Plusieurs d’entre eux étaient nerveux à l’idée d'être testés.

Je suis un peu nerveux , lance un jeune garçon qui fréquente le camp de jour. Je commence à avoir très peur à cause de la COVID , poursuit-il.

J’espère que personne ne va mourir , s’inquiète pour sa part une fillette qui est venue passer un test avec sa mère, vendredi matin.

Une autre fillette rencontrée sur le site craignait d'avoir transmis la maladie à ses proches. Il n’y a pas longtemps, je suis allée voir ma mamie et ma tante. On était inquiets de penser qu'on leur avait peut-être donné le virus , dit-elle.

Du côté des parents, plusieurs d’entre eux disent vivre la situation une journée à la fois. On prend les précautions nécessaires et on va voir la suite , explique une mère de famille.

Les enfants et le personnel invités à passer un test

Le personnel comme les enfants qui ont fréquenté le camp depuis le 1er juillet 2020 sont invités par la santé publique à se faire tester même s'ils ne présentent pas de symptômes.

Les résultats des tests seront connus d’ici 24 à 48 heures. Que les résultats soient positifs ou négatifs, la Ville de Granby assure que chaque parent sera contacté par un professionnel de la santé publique.

Le site ne rouvrira que mardi, a fait savoir la Ville de Granby.

Depuis lundi, trois animateurs ont été déclarés atteints de la COVID-19, eux qui étaient tous asymptomatiques.

Huit autres animateurs qui ont subi un test ont reçu un résultat négatif jeudi. Un autre animateur attend toujours son résultat.

Depuis le premier cas, lundi, la Ville de Granby a demandé à ce que tous les animateurs portent obligatoirement un masque dans ses camps de jour. Les enfants de première secondaire devront, eux aussi, porter le masque.

Environ 120 jeunes fréquentent le camp de jour situé sur le site de l’école secondaire de la Haute-Ville. Au total, les différents sites du camp de jour municipal de Granby comptent plus de 850 enfants.