Un album de finissants réimprimé après qu’un élève ait été oublié

Nous sommes désolés que la photo et les détails d’un de nos élèves aient été omis , écrit le Conseil scolaire catholique Franco-Nord dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Selon l’explication du conseil scolaire, l’élève en question, Sean Breadmore, n’avait pas soumis ses renseignements et sa photo de bébé avant la date limite, ce qui a contribué à l’omission.

J’ai été choqué de voir que je n’étais pas là, et j’ai envoyé un courriel , raconte-t-il.

Après que l'école ait refusé de réimprimer l'album de finissants, Sean s’est dit prêt à laisser tomber. Mais une autre finissante, Hailey Brousseau, a décidé de lancer une pétition, qui a rapidement recueilli des centaines de signatures.

C’est incroyable de voir le soutien de ma communauté , dit-elle.

Voulant agir de bonne foi, l’école accepte de remettre à tous les diplômés 2019-2020 une copie révisée et gratuite de l’album-souvenir dès qu’il sera prêt , indique le conseil scolaire.

Nous reconnaissons le travail exceptionnel de tous les élèves et le personnel ainsi que leur dévouement au cours des derniers mois, et en ces temps exceptionnels, menant à une célébration et une fin d’année mémorables.

Conseil scolaire catholique Franco-Nord