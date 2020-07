Dénoncé en ligne, Yann Perreau est lui aussi largué par sa maison de disque

La rupture des liens entre la boîte et l’artiste est effective immédiatement, selon ce qu’a précisé l’entreprise dans sa déclaration.

Nous nous engageons à procéder de la même façon auprès de tout autre artiste ou collaborateur qui serait visé par de telles allégations , a affirmé l’équipe de Bonsound.

Nous tenons à saluer le courage de toutes les personnes ayant dénoncé ces gestes et comportements, qui ont trop longtemps été normalisés dans le milieu culturel et notre société en général . -L’équipe de Bonsound

Les contenus reliés à l’artiste sur le site de l’étiquette musicale avaient disparus vendredi matin, à la suite des dénonciations à son égard, publiées jeudi soir sur Instagram.

Yann Perreau s'excuse

Dans un message publié sur ses comptes Facebook et Instagram, Yann Perreau a fait part de ses excuses et a annoncé qu'il allait prendre du recul et et du repos .

Je présente humblement mes excuses pour l’inconfort, la colère et la peine que j’ai pu créer autour de moi par certains comportements déplacés. Yann Perreau

Le chanteur ajoute qu'il ne peut pas réparer les erreurs du passé , mais qu'il va prendre les mesures nécessaires pour ne pas les répéter .

Plusieurs vedettes dénoncées en ligne

Cette publication sur Instagram fait suite à la vague de dénonciations d’agressions sexuelles, de harcèlement et de comportements abusifs qui déferle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Ces dénonciations ont amené l’animatrice Maripier Morin, accusée par l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin de harcèlement sexuel et de racisme, à mettre sa carrière sur pause, et l'étiquette de disque Dare To Care à mettre fin à sa collaboration avec le chanteur Bernard Adamus, jeudi.