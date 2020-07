L'ouverture de la bulle atlantique avec une région du Québec est envisagée

Cette étape devrait être discutée lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres de la province, a dit le maire Charles Bernard, aussi président du Forum des maires du Restigouche, en entrevue plus tôt vendredi matin à l'émission radiophonique La matinale.

L’idée qui a été présentée cette fois-ci au ministre Hugh Flemming est un agrandissement de la bulle atlantique à la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon uniquement, et non pas à toute la région de la Gaspésie.

Cet élargissement de la bulle serait géré à partir des points de contrôle provinciaux déjà en place, de sorte que l’entrée des résidents de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon soit permise dans la bulle.

Les Néo-Brunswickois qui doivent se déplacer dans la MRCMunicipalité régionale de comté pourraient le faire et n’auraient pas à se placer en isolement pendant 14 jours à leur retour, pourvu qu’ils ne se soient déplacés que dans Avignon.

On veut vraiment éviter un affrontement par rapport à ce dossier, on essaie vraiment de trouver une solution pacifique et je pense que c’est ce qu’on leur a présenté.

Charles Bernard, maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche