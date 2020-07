COVID-19 : la tendance à la baisse se poursuit en Ontario avec 116 nouveaux cas

L'Ontario signale 116 cas supplémentaires de COVID-19 vendredi, avec seulement quatre bureaux de santé publique signalant cinq nouvelles infections ou plus.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les chiffres du 10 juillet 2020 pour l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Après une hausse attribuée aux tests ciblés effectués sur les ouvriers agricoles temporaires à Windsor-Essex hier, le chiffre d'aujourd'hui poursuit une tendance à la baisse des nouveaux cas quotidiens depuis cinq semaines.

Les nouveaux cas sont concentrés à Toronto et dans les régions de Peel, York et Windsor-Essex, avec respectivement 23, 35, 14 et 10 cas. Dix-sept bureaux de santé publique n'ont signalé aucun nouveau cas.

L'Ontario a maintenant vu un total de 36 464 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie fin janvier. Sur ce total, 88,2 % sont considérés comme résolus par le ministère de la Santé.

Dans la mise à jour d'aujourd'hui, 178 autres infections ont été considérées comme guéries.