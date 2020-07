Après le feu, les villégiateurs retournent dans le secteur de Chute-des-Passes

Des propriétaires de chalets inquiets n’ont pas attendu une minute de plus pour retrouver leur terrain en forêt dans le secteur de Chute-des-Passes, là où un immense brasier a ravagé la forêt dans les dernières semaines.

Les barrages routiers du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ont été levés vendredi matin à 8 h. L’accès était interdit aux villégiateurs depuis trois semaines en raison des dangers que présentait l’incendie.

Sur place, l’odeur de fumée est encore bien présente. Des arbres brûlés parsèment maintenant le paysage. Plusieurs chalets ont été détruits par les flammes, mais on ignore encore combien.

Les pompiers travaillent toujours

Bien que le feu soit considéré comme maîtrisé depuis mercredi, une centaine de pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des pompiers forestiers de l’Ontario sont toujours sur les lieux. Ils s’affairent notamment à éteindre les derniers points chauds.

L'écusson de la SOPFEU sur les vêtements d'un pompier forestier Photo : Radio-Canada

Des consignes à suivre

Les villégiateurs sont d’ailleurs avisés de les laisser faire leur travail. Des feuilles sur lesquelles sont écrites une série de consignes ont été distribuées aux propriétaires. La SOPFEU leur recommande de ne pas toucher au matériel des pompiers laissé sur place. De plus, ils ne doivent pas allumer de feu et il leur est interdit de survoler l’endroit en avion.

Les MRC Maria-Chapdelaine et du Fjord-du-Saguenay ont communiqué avec un peu plus d’une centaine de propriétaires de baux de villégiature dans le secteur touché pour leur donner les directives en vue de leur retour en forêt et pour répondre à leurs questions.

L’incendie a ravagé environ 60 000 hectares de forêt au nord du lac Saint-Jean.

D'après les informations de Philippe L'Heureux