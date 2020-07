En janvier, le créateur et producteur exécutif de la série,Peter Morgan, avait indiqué qu’il croyait au départ développer l’intrigue sur six saisons, mais qu’il pensait que cinq saisons suffiraient à raconter la période des années 1990.

Toutefois, Peter Morgan a réalisé que revenir à l’idée initiale d’une série déclinée en six saisons était nécessaire pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’intrigue .

L’actrice Imelda Staunton, qui a été choisie pour prendre la suite de Claire Foy et d’Olivia Coleman dans le rôle d’Élisabeth II, portera donc la couronne une saison de plus.

Une 6e saison centrée sur les années 1990

La décision de rallonger The Crown ne change rien à la volonté de Peter Morgan de ne pas aborder les récents événements ayant secoué la famille royale britannique, comme le départ de Harry et Meghan – le duc et la duchesse de Sussex – et l’affaire Epstein, qui éclabousse le prince Andrew.

En décembre 2018, Peter Morgan avait expliqué au magazine Entertainment Weekly qu’il ne sentait pas à l’aise d’écrire une fiction portant sur un passé trop proche. Si vous attendez un certain laps de temps de temps, si vous mettez 15 ou 20 ans [...] entre vous et [les événements], alors vous pouvez écrire plus librement, avait-il déclaré. Attendons 20 ans pour voir ce qu’il y a à raconter au sujet de Meghan Markle.

Tout comme la saison précédente, la sixième saison couvrira donc surtout les années 1990, qui fut riche en crises pour la famille royale britannique avec les divorces du prince Charles et de la princesse Diana, et du prince Andrew et de Sarah Ferguson, puis avec la mort de Lady Diana.

La semaine dernière, on avait appris que c’est l’actrice anglaise Lesley Manville qui allait remplacer Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret.