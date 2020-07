Des milliers de personnes au rendez-vous virtuel du Festivoix

Selon l’organisation, ce sont plus de 5150 personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux du Festivoix durant ce festival et les vidéos publiées ont cumulé près de 57 000 minutes de visionnement.

En direct de leur salon, les spectateurs ont eu droit entre autres à des sessions acoustiques avec Bobby Bazini, Matt Holubowski et Cindy Bédard.

Des spectacles de coeur de pirate et de Marie-Mai, ainsi que de Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier et Patrice Michaud ont aussi été enregistrés à l’Amphithéâtre Cogeco. Ils est toujours possible de les revoir puisqu'ils sont disponibles en ligne pour une vingtaine de dollars.