Aucun nouveau cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le total se maintient à 340 cas pour la région. Le bilan reste inchangé en ce qui concerne les décès liés au virus : on en compte toujours 26.

Des cas supplémentaires avaient été rapportés au cours des deux derniers jours. Depuis le début de la semaine, dix cas de plus ont été confirmés. Les personnes atteintes résident un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et non dans un secteur en particulier. Elles n’ont aucun lien les unes avec les autres.

Des mesures moins respectées

Selon la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Joëlle Savard, ces hausses récentes montrent un relâchement des mesures en place.

Les gens se regroupent davantage, la distanciation physique est peut-être moins maintenue. Donc, pour nous, c'est l’un des éléments qui expliquent l'augmentation des cas. Joëlle Savard, porte-parole, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les enquêtes épidémiologiques parlent d’elles-mêmes. En mai, une personne qui recevait un diagnostic positif à la COVID-19 avait été en contact avec quatre individus en moyenne. Maintenant, ce nombre est passé à 20.

Dans l’ensemble du Québec, la santé publique rapporte 100 nouveaux cas de coronavirus et trois décès supplémentaires.