L’Alberta enregistre davantage d’emplois en juin

Le taux de chômage albertain se stabilise à 15,5 %, par rapport au mois de mai alors que le nombre de personnes occupant un emploi augmente, pour un deuxième mois consécutif.

Les Albertains sont donc 92 000 de plus à occuper un emploi au mois de juin.

Malgré cette remontée, le taux d'emploi reste en deçà de celui du mois de février, avant le début de la crise de la COVID-19. Entre février et avril, la province avait perdu 361 000 emplois.

L'emploi dans le secteur des ressources naturelles reste essentiellement inchangé en Alberta en juin, quoiqu'en légère baisse (- 1,2 %), mais il est demeuré à 93,8 % du niveau observé en février.

En revanche, certains secteurs ont vu la situation s'améliorer passablement. C'est le cas du commerce de gros et de détail (+ 9,7 %), des soins de santé et de l'assistance sociale (+ 8,4 %), mais surtout dans le domaine de l’information, de la culture et des loisirs (+ 24,2 %) et de celui de l'hébergement et de la restauration (+ 14 %), grâce aux mesures de réouverture progressives mises en place.

Les hommes de plus de 25 ans semblent être plus touchés par ce regain d'activité. Ils sont en revanche plus nombreux (14,2 %) à être au chômage que les femmes (11,9 %). Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, le taux de chômage a très légèrement reculé en juin, avec environ 1000 personnes de moins.