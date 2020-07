Surrey Six : Jamie Bacon plaide coupable pour complot et incitation au meurtre

Jamie Bacon, identifié en cour comme le chef du groupe criminel des Red Scorpions, a plaidé coupable aux accusations de complot pour meurtre et d'incitation à commettre un meurtre lors d’une tuerie en 2007 à Surrey.

L'homme a comparu par vidéo jeudi à la cour après que ses avocats et ceux de la Couronne eurent annoncé au juge qu’ils en étaient arrivés à une entente plus tôt durant la semaine.

Les avocats de la Couronne disent avoir convenu avec ceux de la défense de demander une peine d’emprisonnement de 18 ans pour l’accusation de complot pour meurtre et d’une peine de 10 ans, à être purgée simultanément, pour incitation au meurtre.

L’audience sur la peine est prévue le 23 juillet prochain.

Selon l’avocat de Jamie Bacon, son client devrait passer de 5 à 6 ans derrière les barreaux, puisqu'il a déjà commencé à purger sa peine avant de plaider coupable.

Six hommes ont perdu la vie dans la tuerie de 2007, dont quatre qui possédait un dossier criminel et deux témoins innocents, Ed Schellenberg et Chris Mohan.

La mère de ce dernier, Eileen Mohan, s’est dite déçue de l’entente entre les avocats.

Ça lui a pris 13 ans pour plaider coupable, 13 ans pendant lesquelles nous avons tourné en rond. S’il avait été sincère, il aurait plaidé coupable il y a longtemps , a déclaré Eileen Mohan cette semaine.

Avec des informations de Meera Bains et Jason Proctor, CBC