Le Dr Horacio Arruda fait le point sur la COVID-19 en Outaouais vendredi

Il participera à un point de presse en après-midi aux côtés de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Josée Filion, et la directrice régionale de santé publique de l'Outaouais, la Dre Brigitte Pinard.

[Ils] présenteront les grands constats des derniers mois concernant la lutte contre la COVID-19, dans la région de l'Outaouais , peut-on lire dans le communiqué.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le Dr Arruda a réitéré que les bureaux de santé publique ont l'autorité de rendre le port du masque obligatoire, mais que pour l'ensemble du Québec, la réflexion se poursuivait.

Chaque fois qu’on rend les choses obligatoires, il y a toutes sortes d’enjeux opérationnels qui s’installent et pour lesquels il faut avoir les réponses avant de les rendre obligatoires , a-t-il lancé.

Ce que je peux conseiller à la population de l’Outaouais, c’est : "Portez le couvre-visage". Ça fait déjà quelques semaines qu’on le dit. De la même façon qu’on le fait à Ottawa, pourquoi ne pas le faire au Québec? Horacio Arruda, directeur national de santé publique du Québec

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics à Ottawa et dans l’est ontarien depuis mardi.

Le port du masque dans les lieux publics intérieurs est maintenant obligatoire du côté d'Ottawa et de l'est ontarien (archives). Photo : Radio-Canada

Maintenant, par rapport à la décision de le rendre obligatoire [au Québec], c’est quelque chose qu’on est en train d’évaluer très fortement. Et je vous inviterais à entendre les prochains points de presse qui seront faits au cours des prochains jours , a ajouté le Dr Arruda.

Selon lui, la population doit rester vigilante et continuer à respecter les consignes de la santé publique.