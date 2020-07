COVID-19 : des personnes pourraient avoir été infectées à Saskatoon et à Lloydminster

Une personne qui travaille au bar Canadian Brewhouse dans le quartier Stonebridge de Saskatoon a été déclarée positive à la COVID-19 et pourrait avoir exposé d’autres personnes, indique l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA).

L’agence provinciale affirme que quiconque s’est présenté au bar pendant les heures suivantes doit surveiller la présence des symptômes de la COVID-19 et s’isoler si ces derniers apparaissent prochainement :

1 er juillet entre 11 h et 18 h

2 juillet entre 16 h 30 et 23 h

3 juillet entre 17 h et 1 h (4 juillet)

Vigilance à Lloydminster

Mercredi soir, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a également annoncé qu’une personne dont le test de dépistage de la COVID-19 s’est révélé positif à Lloydminster avait visité de nombreux endroits de la ville entre le 27 juin et le 5 juillet.

Ces endroits comprennent un magasin Walmart, une épicerie Canadian Superstore ainsi que deux hébergements, soit le Good Knight Inn et le Superlodge Motel.