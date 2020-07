Spotify, TikTok et des dizaines d’autres applications iOS en panne

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Plusieurs applications fort populaires pour iPhone ou iPad, dont Spotify, TikTok, Tinder et MyFitnessPal, ne fonctionnent pas depuis environ 6h30 HAE.

Les utilisateurs et utilisatrices de ces plateformes ont commencé à rapporter des problèmes en même temps sur les médias sociaux et sur le site web spécialisé dans la détection de pannes Downdetector. Spotify a reconnu éprouver des problèmes dans une publication Twitter, ce matin. L'entreprise dit enquêter sur la situation. Pinterest, Viber, Hinge, Fitbit et Strava sont parmi les autres applications affectées. Des jeux mobiles populaires comme Mario Kart Tour, Call of Duty Mobile, Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) et Jurassic World Alive sont aussi touchés. Les applications semblent planter dès qu’elles sont ouvertes, et le problème persiste même si elles sont supprimées et réinstallées. Bien que la cause exacte de cette vague de pannes ne soit pas encore connue, Facebook a indiqué ce matin  (Nouvelle fenêtre) sur sa plateforme dédiée au développeurs d’applications que la trousse de développement logiciel iOS de Facebook éprouvait des problèmes. Plusieurs développeurs d’applications se servent de cette trousse pour développer leurs applications sur iOS, ce qui expliquerait les pannes. Un problème semblable est survenu en mai, lorsque Facebook avait mis à jour sa trousse de développement logiciel iOS. Il avait été réglé en quelques heures. Plus de détails à venir. À lire aussi : Spotify se place en 1re position des diffuseurs de balados et crispe une partie du milieu

