François Legault de passage en Mauricie aujourd’hui

François Legault va tout d’abord rencontrer le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Carol Fillion.

Pour cette visite, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières Jean Boulet, et de la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Sonia LeBel.

Le premier ministre caquiste va profiter de l’occasion pour se réunir avec les élus de la région, dans un restaurant de Yamachiche. Outre le député de Maskinongé, Simon Allaire, on ne sait pas quels élus ont été conviés à la rencontre.

François Legault s’adressera aux médias de la Mauricie en après-midi.

Le premier ministre effectue actuellement une tournée du Québec. Jeudi, il était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La veille, il s’était rendu dans les Laurentides. Il est aussi allé en Outaouais. Chaque fois, il rencontre le pdg du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ou CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la région qu’il visite.

Régime forestier et projet GNL

De passage à Alma, François Legault a annoncé qu'une nouvelle mouture du régime forestier sera déposée d'ici le mois d'octobre. Il souhaite que le nouveau régime forestier permette plus de prévisibilité pour les entreprises.

Par ailleurs, François Legault s'est dit inquiet de constater que le projet de 14 milliards de dollars de GNL Québec, dont le gazoduc doit passer en Haute-Mauricie, fait face à des difficultés pour trouver du financement.

Il a précisé qu'il n'était pas question d'injecter de l'argent public dans ce projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel tant que les promoteurs n'auront pas obtenu du financement privé.