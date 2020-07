La grève est déclenchée dans trois établissements de Chartwell à Saguenay

Les travailleurs de la Villa Saguenay, de la Villa Jonquière et de la Villa Chicoutimi sont en grève depuis minuit jeudi soir.

Dans la région, une centaine d’employés de l’entreprise Chartwell sont touchés.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service s’est toutefois engagé à maintenir les services essentiels pour garantir la santé et la sécurité des résidents.

Les préposés aux bénéficiaires et les infirmières continuent de travailler. Pour les repas, les cuisiniers et serveurs travailleront seulement à 80 % de leur temps habituel pour chacun de leurs quarts de travail. Les employés de la réception et de la maintenance, eux, feront une grève complète.

En plus de ces trois résidences de Saguenay, quatre autres établissements de Chartwell sont aussi en grève dans la région de Québec.

Négociations difficiles

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, la représentante syndicale Annie Potvin a accusé l’employeur de négocier de mauvaise foi. La convention collective est échue depuis 2019.

Elle rappelle que les syndiqués demandent une hausse d’un dollar de l’heure chaque année, pour trois ans. Pour un assistant-cuisinier qui gagnait 12,64 $ de l’heure en 2018 par exemple, le syndicat réclame 13,64 $ de l’heure pour 2019, 14,64 $ pour 2020, et ainsi de suite.

Devant l’absence d’augmentations salariales et la situation conflictuelle avec l’employeur à la table de négociation, Annie Potvin indique que de nombreux employés décident carrément d’aller travailler ailleurs.

Les syndiqués en grève feront du piquetage devant les établissements Chartwell touchés à compter de vendredi matin.