Les créanciers du Cirque du Soleil se positionnent pour reprendre l'entreprise

Il semble que c'est une proposition des créanciers du Cirque du Soleil, et non l'entente annoncée précédemment avec ses actionnaires, qui sera considérée comme soumission d'amorce dans le cadre du processus d'enchères visant à reprendre l'entreprise de divertissement.

L'audience qui s'est déroulée vendredi devant le juge Louis Gouin, de la Cour supérieure du Québec, devait en principe donner le coup d'envoi de l'encan, mais elle a plutôt donné une nouvelle tournure à ce dossier largement médiatisé.

Selon ce qui a été présenté, les créanciers, qui détiennent la dette garantie d'environ 1 milliard de dollars américains du Cirque, auront jusqu'à mardi pour finaliser leur proposition avec les conseillers de la société - qui est privé de revenus depuis la mi-mars en raison de la crise sanitaire qui a entraîné l'annulation de ses 44 spectacles.

Cette proposition devrait recevoir l'aval du tribunal vendredi prochain afin de constituer la soumission d'amorce, écartant ainsi la convention d'achat annoncée à la fin juin entre le Cirque et ses actionnaires, le fonds texan TPG Capital, la firme chinoise Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le contenu de l'offre du groupe de créanciers n'a pas été dévoilé dans le cadre de l'audience.

Les prêteurs ont déjà affirmé ne pas avoir besoin d'un soutien financier de l'État québécois et proposent de maintenir le siège social du Cirque à Montréal.

De leur côté, les actionnaires actuels proposaient d'injecter 300 millions de dollars américains, notamment en s'appuyant sur le prêt de 200 millions de dollars offert par Investissement Québec.