Le Mont Lac-Vert, paradis du vélo de montagne

Alors que les télésièges font relâche, les pentes sont quant à elles très achalandées. Les vététistes grimpent la montagne et la redescendent en profitant des 240 mètres de dénivelé.

Au total, 32 kilomètres de sentiers ont été aménagés depuis quatre ans, ce qui fait en sorte que la montagne est maintenant utilisée presque à son plein potentiel.

On a utilisé des endroits de la montagne qui n’étaient pas développés ou peu développés. On utilise aussi le secteur hors piste en hiver pour faire des pistes de vélo de montagne , explique la directrice générale du centre, Sandra Fortin.

La montagne devient de plus en plus polyvalente d’une année à l’autre, si bien que le même endroit est le paradis tantôt du ski et de la raquette, tantôt du vélo et de la course en sentiers.

D’après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières