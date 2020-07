Les employés de quatre résidences du groupe Chartwell en grève à Québec

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) indique que la dernière journée de négociation, jeudi, n’a rien donné.

Un avis de grève illimité pour sept résidences privées pour aînés du groupe Chartwell à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean avait été déposé au Tribunal administratif du travail par le syndicat le 17 juin.

Les résidences visées sont : Chartwell Appartements de Bordeaux, Québec

Chartwell Domaine de Bordeaux, Québec

Chartwell Faubourg Giffard, Québec

Chartwell (CSH-HCN Lessee) Manoir Archer, Québec

On avait plusieurs rencontres de conciliation qui étaient prévues au ministère du Travail. À chaque fois, on dépose une offre, on fait un dépôt, et ils nous disent qu’ils n’ont pas l’intention d’en faire. Ils se lèvent et ils quittent , indique Paul-André Caron, conseiller syndical.

Le syndicat demande des salaires à l'embauche de 15 $ de l’heure pour les préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, préposés à l’entretien et plongeurs, notamment.

Manoir Archer, ils ne nous ont fait aucun dépôt monétaire depuis le début. Giffard, aucun dépôt monétaire et le Domaine de Bordeaux, aucun dépôt monétaire. On négocie tout seul , déplore le conseiller.

Il rappelle que les négociations, au Domaine de Bordeaux, sont en cours depuis 2018.

La population dans les derniers mois s'est rendu compte que les gens qui travaillaient dans des résidences pour personnes âgées étaient des personnes importantes. Manifestement, Chartwell ne le réalise pas. Paul-André Caron, conseiller syndical

Demandes démesurées , selon la direction

Du côté patronal, on déplore le moment choisi par le syndicat pour exercer son mandat de grève.

Notre priorité est de prendre soin de nos résidents, alors que la COVID-19 demeure une menace sans précédent , note Marie-France Lemay, vice-présidente opérations et ventes.

La direction estime que les demandes des syndiqués, notamment en ce qui a trait aux conditions salariales, sont démesurées .