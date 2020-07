Trois autres patients de l'hôpital Misericordia sont décédés de la COVID-19

Depuis 24 heures, trois personnes de plus sont décédées de la COVID-19 à l'hôpital Misericordia d'Edmonton, une personne infectée et guérie à reçu son congé et un autre employé a reçu un diagnostic positif à un test de dépistage.

Des 24 patients infectées depuis le début de l'éclosion du nouveau coronavirus à l’hôpital Misericordia d'Edmonton, six sont décédés, 2 ont reçu leur congé de l'hôpital et 16 sont toujours hospitalisés. En tout, 16 employés ont été contaminés.

Pour contenir l’éclosion, Services de Santé Alberta a pris des mesures exceptionnelles. L'hôpital n'accepte pas de nouveaux patients, les chirurgies sont annulées et les soins ambulatoires et les accouchements doivent se faire ailleurs.

Le ministre de la Santé, Tyler Shandro, a réagi aux dernières nouvelles jeudi avec plusieurs commentaires publiés sur Twitter.

Les équipes sanitaires prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les patients, le personnel et les médecins. Nos hôpitaux restent sécuritaires et cette épidémie est gérée de la manière la plus sûre et efficace possible , a écrit le ministre provincial.

Dans sa dernière mise à jour en ligne, Santé Alberta a signalé 37 nouveaux cas de maladie, dont un à l'hôpital de Drayton Valley.

La répartition régionale des cas actifs jeudi était la suivante : Zone de Calgary : 220

Zone d'Edmonton : 215

Zone Sud : 90

Zone Nord : 42

Zone centrale : 11

Inconnu : 6

La porte-parole de Services de Santé Alberta, Kerry Williamson, explique dans un communiqué qu’une recherche approfondie des personnes qui ont été en contact avec ce nouveau cas est en cours et qu'une fois trouvées, elles seront contactées directement.

Il y a un certain nombre de membres du personnel dans l'établissement qui se sont isolés par mesure de précaution, ce qui a posé quelques problèmes de personnel , poursuit le porte-parole.

Avec des informations de CBC