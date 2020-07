Accusations de fraude dans deux églises ontariennes

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a conclu jeudi une enquête révélant plusieurs « transactions non-autorisées » dans les paroisses St. Patrick de Kapuskasing et La Transfiguration de Cochrane. Cumulées, les transactions illégales s'élèvent à plus de 200 000 $.

Le prêtre Hervé Sauvé et le curé à la retraite Rémi Lessard font face à des accusations de fraude de plus de 5000 $ et d'abus de confiance criminel.

Le diocèse de Hearst-Moosonee, dont font partie les deux paroisses, a automatiquement démis de ses fonctions M. Hervé, a confirmé jeudi soir le premier évêque du diocèse, Mgr Robert Bourgon. Ce dernier précise que le congédiement est conforme à la politique du diocèse puisque des accusations criminelles ont été déposées.

Hélène Gauthier de Cochrane et Elizabeth McInnis de Kapuskasing ont également été accusées pour fraude de plus de 5000 $.

L'agente de la PPOPolice provinciale de l'Ontario Stéphanie Bélec indique que les faits reprochés auraient eu lieu entre 2012 et 2018.

Les accusés paraîtront devant la Cour de justice de l'Ontario le 5 et le 6 octobre 2020, à Kapuskasing et à Cochrane.

Le diocèse ébranlé

Mgr Bourgon indique que la nouvelle est un coup dur pour le diocèse.

Émotionnellement, ce n’est pas facile de voir que l'un de tes prêtres a potentiellement causé du tort. [...] C'est difficile, car je ne veux pas perdre des prêtres comme ça. Mais la protection et le bien-être du diocèse et des paroissiens est la priorité, a confié Mgr Robert Bourgon à Radio-Canada.

Dans un communiqué, le diocèse précise avoir mandaté une vérification externe des livres comptables en novembre 2018 et en janvier 2019 par la firme BDO.

Celle-ci aurait alors confirmé qu'il y avait effectivement des montants d'argent qui avaient été amassés et envoyés hors du pays et qui n'avaient pas été rapportés à Revenu Canada .

C'est pour cette raison que les autorités ont été avisées , peut-on lire dans le communiqué.

Plus de détails à venir