Coupe Stanley : comment fonctionnent les fameuses villes bulles de la LNH?

Edmonton et Toronto ont peut-être remporté leur pari en devenant les deux villes bulles qui accueilleront les matchs des séries de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais que se cache-t-il derrière ce suspense qui dure déjà depuis plusieurs semaines et quelles seront les mesures à l’intérieur de ces zones sécurisées?

Sept jours avant leur arrivée dans leur ville bulle, les joueurs subiront un test de dépistage du coronavirus à l'origine de la COVID-19 à trois reprises, à 48 heures d’intervalle.

Les équipes de l'Association de l’Est iront à Toronto et celles de l’Ouest se dirigeront vers Edmonton. Chaque ville accueillera respectivement 12 équipes, pour un total de 24.

À destination, les équipes seront confinées dans leur bulle ou zone sécurisée, composée d’hôtels, de restaurants, de complexes d'entraînement et de l’aréna où ils disputeront les matchs préparatoires, le tour qualificatif et les duels éliminatoires, selon la LNHLigue nationale de hockey . Les formations ne pourront donc pas se mêler au reste de la population.

Les arénas Banque Scotia, à Toronto, et Place Rogers, à Edmonton, sont ceux qui devraient accueillir les joueurs de l'Est et de l'Ouest.

La vie dans la bulle

Selon le protocole de la LNHLigue nationale de hockey , la composition de chaque équipe ne pourra excéder 52 personnes à l’intérieur de la bulle, incluant les propriétaires, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et le personnel.

Le nombre de joueurs pour chaque équipe sera limité à 31 de ces 52 personnes.

Chaque formation se verra attribuer un étage complet dans leur hôtel respectif et chaque joueur aura une chambre à occupation simple, sans colocataire.

Tous les accès seront, par ailleurs, contrôlés par la ligue, que ce soit pour entrer ou pour sortir. Il sera donc strictement interdit aux joueurs de visiter les chambres de leurs collègues, selon la ligue.

Les bars et les restaurants des hôtels qui hébergeront les organisations seront ouverts et mis à disposition des équipes, à condition de respecter les mesures de distanciation physique. Les joueurs auront, de plus, accès à la piscine et au centre d'entraînement de l’hôtel.

Selon la LNHLigue nationale de hockey , chaque équipe aura également accès à un endroit déterminé où elle pourra tenir ses réunions.

Des excursions à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle ont été approuvées par la LNHLigue nationale de hockey . Les joueurs pourront notamment s'adonner à des activités sportives comme le golf.

Le protocole stipule par ailleurs que tous les déplacements locaux des équipes seront sous la responsabilité de la ligue.

L'ouverture de la Place Rogers à Edmonton a été l'événement marquant de 2016, sur la scène sportive albertaine. Photo : La Presse canadienne

Minimum de 1248 tests par jour

Les directives du protocole de la LNHLigue nationale de hockey indiquent que les joueurs devront porter un masque en tout temps, sauf durant les matchs.

Toutes les personnes admises dans la bulle, que ce soit un membre de l'équipe ou du personnel de chambre, devront se soumettre quotidiennement à un test de dépistage de la COVID-19, en plus de se faire prendre leur température et de vérifier leurs symptômes.

À 52 membres par équipe, les 24 formations seront soumises à 1248 tests de dépistage par jour, à elles seules.

Toute personne qui recevra un diagnostic positif de la COVID-19 sera immédiatement isolée jusqu’à ce qu’elle soit guérie et qu’elle obtienne deux tests négatifs dans un intervalle d’au moins 24 heures.

Par ailleurs, la ligue indique que l’identité du joueur déclaré positif au coronavirus ne sera ni dévoilée au média ni au public pour des raisons de confidentialité.

Les familles des joueurs

Selon la ligue, les familles immédiates des joueurs pourront rejoindre la bulle pendant les finales d'association et la finale de la Coupe Stanley à Edmonton.

Elles ne seront cependant autorisées à rester dans la même chambre qu'un joueur après qu'une quarantaine et des tests quotidiens aient été effectués à l'intérieur de la bulle.

Selon la ligue, les joueurs ont le droit de choisir de ne pas participer aux séries sans s’exposer à des mesures disciplinaires.