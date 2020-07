Le masque sera obligatoire pour se déplacer à l’Université de Sherbrooke

Le couvre-visage devra donc être porté dans les halls, les couloirs et les autres aires de circulation publiques intérieures.

Cette décision devient nécessaire en considérant que l'achalandage rendra difficile le maintien de la distance de deux mètres entre chaque personne et s'ajoute à l'ensemble des autres mesures de prévention en vigueur , fait savoir l’UdeS.

Les gens pourront retirer leur masque une fois qu'ils seront à destination sur le lieu de travail ou d'étude. Chacun est responsable de se procurer cet accessoire pour son utilisation personnelle , explique l’Université de Sherbrooke.

L'UdeS a par ailleurs fait savoir il y a quelques jours qu’elle misera sur les cours en plein air à l’automne.

Au total, l’UdeS a ciblé 12 sites extérieurs sur le campus principal qui pourront héberger de 16 à 100 étudiants chacun, pour un total de 500 places.