Pétrochimie: l'Alberta se dote d'un programme de subvention pour stimuler son économie

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

L'industrie pétrochimique albertaine bénéficiera d'un programme de subvention pendant dix ans, annonce le gouvernement provincial qui espère ainsi attirer des investissements de plusieurs millions de dollars et diversifier son économie.

Le sous-ministre au Gaz naturel et à l’Électricité, Dale Nally, dit que le nouveau programme remplace celui d'échange de crédits de redevances : durant ce climat économique, les subventions sont la meilleure façon d’encourager les investissements, car les entreprises peuvent mieux calculer (...) leur retour sur investissement lors de la planification [budgétaire] de leur projet .

Le programme fait partie du plan de relance économique suivant la pandémie de COVID-19 présenté la semaine dernière.

Le gouvernement mise sur l’industrie de la pétrochimie pour relancer et stabiliser l'économie de la province, car la valeur de cette industrie s'élevait, en 2019, à plus de 12 milliards de dollars en employant plus de 58 000 Albertains.

Selon l’Association industrielle Heartland, qui défend le développement de la pétrochimie en Alberta, ce secteur énergétique attirera plus de 30 milliards de dollars d'investissement et créera plus de 90 000 emplois d’ici 10 ans.

Son directeur général, Mark Plamondon, dit que ce nouveau programme permettra d’améliorer la compétitivité de la province. Si l’Alberta veut que son industrie énergétique soit plus profitable, elle doit alors transformer ses produits ici dans la province , ajoute M. Plamondon.

Les produits pétrochimiques sont utilisés dans la fabrication de nombreux articles manufacturés tels que les pneus, les télévisions haute définition ou encore les équipements médicaux.

Les détails de ce programme de subvention seront dévoilés à l'automne.