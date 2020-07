Diversité : les géants technologiques veulent rattraper le temps perdu

À la suite de l'affaire George Floyd et des manifestations antiracistes qui ont suivi un peu partout dans le monde, les géants de la technologie redoublent d'efforts pour favoriser la diversité de leur personnel.

Mon téléphone n'arrête pas de sonner , remarque Kevin Nichols, un consultant en diversité qui ne chôme pas depuis que les entreprises essaient de rattraper, d'un seul coup, les années perdues à ne pas voir leurs problèmes de discrimination en face.

En 2014, des géants des technologies se sont pourtant engagés à recruter des personnes salariées plus représentatives de la population américaine, composée à environ 13 % de personnes afro-américaines et à 18 % de personnes hispaniques.

Nous construisons des produits qui connectent le monde, donc nous avons besoin d'une équipe qui comprenne et reflète les nombreuses communautés, origines et cultures , reconnaissait alors Facebook.

Mais en 5 ans, le réseau social planétaire n'est passé que de 2 % à 3,8 % de membres du personnel noirs, et de 4 % à 5,2 % d'Hispaniques aux États-Unis. Chez Google, ils sont 3,7 % de personnes afro-américaines, contre 1,9 % en 2014. Ces proportions diminuent pour les postes d'ingénieurs ou ingénieures et surtout pour les postes à responsabilités.

Ces chiffres, similaires dans le reste de l'industrie et d'autres secteurs, ne passent plus dans l'Amérique de George Floyd.

Depuis la mort de cet Afro-Américain sous le genou d'un policier blanc fin mai, les entreprises multiplient les efforts sous la pression de la rue et des réseaux sociaux.

J'échange aujourd'hui avec les mêmes hauts responsables qui rechignaient à me rencontrer il y a un an, quand ils ne prenaient pas au sérieux les problèmes que faisaient remonter leurs employés , relate Kevin Nichols, fondateur de The Social Engineering Project, une société qui œuvre pour la diversité dans le secteur de la technologie.

Difficile de changer la culture à l'interne

Mais le plus dur – changer les habitudes en interne – reste à faire.

Au début, les gens sont à fond. Ils pensent que ça va être facile, parce qu'ils croient que c'est un problème extérieur, que quelqu'un d'autre va régler. Mais quand ils réalisent qu'eux-mêmes doivent changer, c'est autre chose , raconte Christine, Afro-Américaine et ancienne employée de Google, dont le prénom a été changé.

Quand ils recrutent, ils pensent automatiquement aux personnes qui leur ressemblent, qui valident leur vision du monde, qui les mettent à l'aise, en somme , remarque James Norman, patron de Pilotly, une jeune entreprise technologique.

Les entreprises de la technologie chassent principalement dans les grandes universités et parmi les recommandations des membres de leur personnel, à grande majorité blancs ou asiatiques.

Aux États-Unis, Facebook compte ainsi 44,2 % de personnes blanches et 43 % de personnes d’origine asiatique. Le patron de Google, Sundar Pichai, est né en Inde et passé par Stanford, l'université de la Silicon Valley.

Des algorithmes biaisés

Le cercle vicieux se reproduit aussi via certaines technologies d'intelligence artificielle, utilisées pour trier les CV. La machine se base sur les données existantes, dont elle déduit qu'un ingénieur est un homme blanc de 30 ans, par exemple.

De nombreuses recherches montrent que les algorithmes excluent les noms qui sonnent africains , souligne Kevin Nichols.

Christine fait un constat largement partagé : les Blancs sont recrutés sur leur potentiel, les Noirs sur leur expérience.

Elle ne compte plus le nombre de réunions où elle a entendu cette question, désespérément banale : Est-ce que nos efforts pour la diversité ne risquent pas de faire baisser le niveau?

Ce genre de remarques participe au deuxième problème, celui de l'attrition.

Des commentaires qui peuvent sembler insignifiants sont chargés d'histoire , explique Sharla Alegria, professeure de sociologie à l'université de Toronto. Les personnes d’origine afro-américaine qui subissent ces réflexions les ressentent avec le poids de siècles d'oppression raciale .

Le plafond de verre toujours présent

Mais l'argument qui les porte à partir tient surtout au plafond de verre : les logiques discriminantes à l'œuvre lors du recrutement se retrouvent souvent lors des promotions en interne.

Les associations professionnelles appellent donc à un changement en profondeur des méthodes et mentalités.

Les budgets et les personnes changent, et l'élan se perd en route. La clé, c'est la constance , souligne Deborah Watson, présidente d'une association de diplômés noirs dans le secteur des affaires pour la région de San Francisco.

Ce qui marche, c'est quand les entreprises traitent la diversité comme leurs objectifs financiers , ajoute Donald Tomaskovic-Devey, directeur du Center for Employment Equity.

Il cite la promesse d'Adidas d'embaucher 30 % de nouvelles recrues noires ou latinos. C'est une première étape, qui donne aux cadres des objectifs chiffrés à atteindre .

Sans se faire d'illusions sur la rapidité du changement, James Norman voit aussi une opportunité dans le mouvement actuel, car les entreprises américaines sont bien placées pour faire bouger les choses .