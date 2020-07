Les chefs de police prônent la décriminalisation de la possession simple de drogue

L’ACCP reconnaît que l’usage et la dépendance aux drogues sont des enjeux de santé publique , affirme Adam Palmer, chef du service de police de Vancouver et président de l’ ACCPAssociation canadienne des chefs de police . Être accro à une substance contrôlée n’est pas un crime et ne devrait pas être traité comme tel .

Nous demandons la décriminalisation de la possession de drogues illégales pour usage personnel. Adam Palmer, chef du service de police de Vancouver et président de l’ACCP

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse jeudi. Elle fait suite aux travaux du Comité spécial sur la décriminalisation des drogues illicites  (Nouvelle fenêtre) de l’ ACCPAssociation canadienne des chefs de police , publiés ce mois-ci, qui recommandait la même chose.

Le comité a notamment étudié l’expérience d’autres pays qui ont décriminalisé certaines substances.

Traiter les problèmes de dépendance comme des crimes ne sauve pas de vies, selon Adam Palmer, président de l'ACCP (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Tout faire pour sauver des vies

Je supporte la proposition , a déclaré le premier ministre John Horgan sans détour. C’est là qu’on doit aller, je pense. Si on ne le fait pas maintenant, alors quand?

Le premier ministre Horgan dit appuyer toutes initiatives qui puissent réduire la dépendance et sauver des vies. Selon lui, la proposition de l’ ACCPAssociation canadienne des chefs de police va en ce sens.

Il fait ainsi écho aux propos du chef de police Palmer. Ce dernier assure que l’ ACCPAssociation canadienne des chefs de police a adopté une approche basée sur les faits pour en venir à la conclusion que d’arrêter des individus pour possession simple de drogues illégales n’est pas efficace et ne sauve pas de vie .

Les deux hommes ont fait allusion au nombre élevé de décès par surdoses d'opioïdes qu’a connu la province dans les dernières années, et en particulier dans les derniers mois.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, appuie la décriminalisation de la possession simple de drogues illégales (archives). Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Un enjeu fédéral

Le défi c’est bien sûr que ce sont largement des problèmes liés au Code criminel , a cependant rappelé le premier ministre Horgan. Ça va nécessiter une intervention du gouvernement fédéral .