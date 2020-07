Une conseillère de Saint-Élie-de-Caxton démissionne

La conseillère municipale de Saint-Élie-de-Caxton Charline Plante, qui était en poste depuis près de six ans a donné sa démission jeudi matin.

Mme Plante soutient que cette décision a été mûrement réfléchie et qu’après toutes ces années à siéger comme conseillère, elle avait envie de consacrer plus de temps à sa famille et à sa carrière.

J’ai beaucoup de respect pour mes collègues de travail qui m’ont accompagné durant toutes ces années. C’est un choix personnel. Je quitte mes collègues dans la bonne entente. Charline Plante, conseillère municipale démissionnaire

Moi j’ai cinq petits-enfants et je travaille à temps plein. La pandémie de COVID-19 m’a fait me rendre compte qu’on ne peut pas tout faire en même temps , raconte Mme Plante.

Elle reprendra d’ailleurs son poste d’enseignante à l’automne.