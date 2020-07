Palmarès des plus belles descentes de rivière en Mauricie (selon les Mauriciens)

Si vous aimez vous laisser dériver sur un léger courant ou si vous préférez vous mesurer à l’eau vive, voici le palmarès des plus belles descentes de rivière en Mauricie, établi à la suite d’un sondage réalisé sur la page Facebook d’ICI Mauricie Centre-du-Québec.

La Descente des draveurs offerte par Maïkan Aventure sur la rivière Saint-Maurice. Photo : Maïkan Aventure

1re position : la rivière Saint-Maurice

La rivière Saint-Maurice, que les Atikamekw appelaient anciennement Tapiskwan sipi, a donné son nom à la région administrative de la Mauricie, dont les principales villes sont Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque, toutes trois situées le long de ce cours d’eau de 560 km.

On peut la découvrir en empruntant la route panoramique 155 entre Grandes-Piles et La Tuque ou, mieux encore, en descendant ses eaux calmes dans une embarcation avec ou sans moteur.

Pour ce faire, Maïkan Aventure, à Trois-Rivières, offre l’une des meilleures façons d’admirer le Saint-Maurice de l’intérieur, tout en s’initiant à la descente de rivière. Son forfait La descente des draveurs offre aux groupes de six personnes et plus la possibilité de naviguer sur la rivière entre le barrage La Gabelle et le quartier général de Maïkan Aventure, 18 km plus au Sud.

Des kayakistes reçoivent des consignes de sécurité avant de descendre la rivière Saint-Maurice avec Maïkan Aventure. Photo : Maïkan Aventure

Idéale pour les pagayeurs débutants à intermédiaires, l’excursion guidée d’une demi-journée peut se faire à bord d’un kayak, d’un rabaska (10 personnes) ou d’une planche à rame. Pour un peu plus d’adrénaline, les neuf premiers kilomètres présentent de petits rapides faciles à franchir alors que les neuf derniers sont beaucoup plus calmes. Mais attention : si le courant est moins fort, préparez-vous à ramer davantage!

Les amateurs d’histoire et de la faune seront aussi comblés. Le long du parcours, les guides de Maïkan Aventure se feront un plaisir de vous raconter les hauts faits du passé de la rivière, tel que l’histoire de ses célèbres forges, première industrie sidérurgique au Canada, ou encore ses 150 ans de drave.

Si vous levez les yeux vers les berges, vous aurez peut-être aussi la chance d’y admirer l’aigle à tête blanche, fier résident du Saint-Maurice, tout comme le chevreuil, le castor ou le rat musqué, qui aiment bien nous surprendre au fil de la descente.

Descente en canot de rapides classifiés R1 sur la rivière Batiscan. Photo : Jean-René Carpentier

2e position : la rivière Batiscan

La rivière Batiscan est sans doute l’un des secrets les mieux gardés de la Mauricie.

Alors que beaucoup de Mauriciens n’ont jamais pagayé sur ce cours d’eau, des amateurs de descentes de rivière viennent d’aussi loin que des États-Unis ou de l’Europe pour y admirer sa nature sauvage, à peine altérée par l’Homme. La Batiscan est tout particulièrement prisée par les kayakistes de rivière.

Sur le plan topographique, la rivière coule sur près de 200 km entre le lac Édouard, en Haute-Mauricie, et la municipalité de Batiscan, où elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Elle sillonne deux régions administratives du Québec : la Mauricie et la Capitale-Nationale. Son nom, inspiré de celui d’un chef algonquin, lui a été donné par nul autre que Samuel de Champlain, en 1602.

Avec sa dénivellation de 300 mètres, la rivière Batiscan offre différents niveaux de difficulté qui s’adaptent parfaitement à l’expérience des pagayeurs. Alors que la partie entre le lac Édouard et le kilomètre 102 est plus sportive, les 100 derniers kilomètres présentent de belles sections pour les débutants et les familles, avec de petits rapides classifiés R1 et R2.

Un groupe guidé par la compagnie Exit Nature s'apprête à descendre la rivière Batiscan des kilomètres 102 à 78. Photo : Jean-René Carpentier

Pour découvrir la Batiscan, que vous soyez amateur ou expérimenté, l’entreprise Exit Nature, basée à Notre-Dame-de-Montauban, propose la location de canots et de kayaks adaptés aux conditions de la rivière, ainsi qu’un service de navettes.

Son propriétaire-fondateur, Jean-René Carpentier, offre même ses services comme guide ou formateur pour vous permettre d’aborder le cours d’eau en toute sécurité. Si vous êtes un groupe de plus de huit personnes, d’autres guides peuvent se greffer à votre excursion, afin que votre descente se fasse en toute quiétude.

Canot-camping le long de la rivière Batiscan. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Fait intéressant : la rivière Batiscan est une destination phare de canot-camping. Plusieurs endroits permettent d’accoster et d’y passer la nuit. Les amateurs de pêche pourront même y taquiner la truite!

La descente de la rivière Mattawin en rafting s'adresse aux pagayeurs débutants, intermédiaires et avancés. Photo : Centre d'aventure Mattawin

3e position : la rivière Mattawin

Pour les amateurs de sensations fortes, qui ne veulent pas trop s’éloigner des grands centres, la rivière Mattawin est tout indiquée. Son nom d’origine algonquine en dit long sur sa topographie : le mot Matawane signifie rivière qui tombe rapide.

En effet, sur ses 160 km entre le réservoir Taureau et la rivière Saint-Maurice, la Mattawin ne compte pas moins de 24 rapides. Le Centre d’aventure Mattawin, situé à l’endroit même où la rivière se jette dans le Saint-Maurice, le long de la route 155, offre d’ailleurs différentes façons de les découvrir.

Le forfait le plus prisé est sans doute une descente sur deux jours, Le Populaire, qui peut se faire en rafting ou en hydroluge, sorte de planche flottante qui permet à une personne de surfer sur les vagues des rapides. L’équipement, le transport des bagages, l’hébergement et un repas sont alors fournis par l’entreprise.

La descente de rivière en hydroluge est offerte par le Centre d'aventure Mattawin. Photo : Centre d'aventure Mattawin

Sinon, le Centre d’aventure Mattawin offre aussi d’autres forfaits de canot, de rafting, de kayaraft (raft à deux places) ou de descente sur tube, auxquels s’ajoutent parfois des portions de randonnée ou de canyonisme. Débutants, intermédiaires et experts y trouveront certainement leur compte.

Ce pour quoi on choisit la Mattawin? La qualité et la diversité de ses rapides, mais aussi la qualité de son eau, pure et chaude, ainsi que la beauté de ses campings, situés sur de belles plages sablonneuses le long de la rivière.