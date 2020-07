Allégations de Safia Nolin : Maripier Morin met sa carrière sur pause

Au cœur d'une controverse après avoir été visée par des allégations d'inconduite sexuelle et de racisme formulées par la chanteuse Safia Nolin sur Instagram, Maripier Morin a annoncé, jeudi, qu’elle mettait sa carrière en veilleuse. Plus tôt, les entreprises BonLook et Blush avaient annoncé qu'elles mettaient fin à leur partenariat avec l'animatrice.