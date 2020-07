Des liens entre l'organisme UNIS et les Trudeau

Cela laisse croire que la famille du premier ministre a des liens financiers avec un organisme de bienfaisance choisi initialement par le gouvernement fédéral pour gérer un programme de 900 millions de dollars de bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Depuis plusieurs jours, le bureau du premier ministre et l’organisme UNIS niaient toute existence de liens financiers entre eux. L’organisme n’a jamais payé d’honoraire [à la famille Trudeau] pour leur participation à nos événements , écrivait UNIS il y a quelques jours, en réponse aux questions des journalistes.

Or, on apprend aujourd’hui que l’organisme ME to WE, qui chapeaute UNIS, a versé 250 000 $ à Margaret Trudeau et 30 000 $ à Alexandre Trudeau pour des discours et des participations à leurs événements. Les paiements s’étalent sur une période de 4 ans et couvrent 36 événements distincts.

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique a annoncé la semaine dernièrel’ouverture d’une enquête sur la conduite de Justin Trudeau dans l'octroi de ce contrat.

Vendredi dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant ne serait plus gérée par l'organisme UNIS.

Ottawa faisait état d’une décision mutuelle et précisait que l'organisme avait décidé de retourner les fonds déjà reçus.Plus de détails suivront.