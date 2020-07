Nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord et en Gaspésie

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recense maintenant 121 cas confirmés de COVID-19 sur son territoire, soit un de plus que mercredi, et 118 guérisons depuis le début de la pandémie. Trois cas sont donc toujours actifs.

Le nouveau cas officiel enregistré se trouve dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Minganie.

De nouveaux cas, qui n'ont pour l'instant pas été recensés dans le bilan officiel, ont toutefois été détectés à la scierie des Outardes de Baie-Comeau, confirme le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Produits forestiers Résolu a d'ailleurs annoncé la fermeture temporaire de l'établissement.

Du côté de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, un nouveau cas s’est ajouté dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé, portant le bilan à 192 cas depuis le début de la pandémie et 182 guérisons. Un cas serait toujours actif et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’un autre fait l'objet d'une enquête.

Au Bas-Saint-Laurent, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme toujours 62 cas positifs dans la région et 59 guérisons depuis le début de la pandémie en plus de deux décès. Le bilan national faisait état de 63 cas dans la région, mais une porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’il s’agit d’une erreur dans la répartition régionale.