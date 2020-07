Carte détaillée des expropriations du tramway : le BAPE diffusera le document

Mercredi lors d’une séance du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le tramway, la Ville a laissé savoir qu’elle remettait ce document PDF comprenant la carte de tous les lots touchés par le projet, mais sous pli confidentiel .

Selon les politiques et lois qui régissent le BAPE et l’accès à l’information, la commission peut accepter ou non cette demande.

Après analyse, la commission d’enquête juge que la Cartographie est pertinente pour la réalisation de son mandat et que la nature de l’information qu’elle contient est d’intérêt public. La commission d’enquête note par ailleurs que l’information utilisée pour cartographier les lots touchés par le projet est déjà publique , écrit la présidente de la commission, Corrine Gendron.

Le document comprenant les cartes sera donc diffusé par le BAPE le 16 juillet. La Ville a quatre jours ouvrables pour contester la décision.

Comme mentionné par la présidente, la liste des lots touchés est, quant à elle, accessible sur le site web du BAPE consacré au projet de tramway  (Nouvelle fenêtre) .

La Ville de Québec a également demandé à ce qu’un autre document soit remis sous pli confidentiel, soit un dossier d’affaires du projet.

La décision de la commission au sujet de ce document n'a pas encore été rendue.