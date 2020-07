La pandémie, source de stress intense pour les parents

Selon les données recueillies par Statistique Canada auprès de 32 000 personnes, le confinement a suscité stress et anxiété pour les parents, particulièrement ceux en télétravail avec de jeunes enfants. De plus, la situation d'enfants vulnérables reste plus que jamais préoccupante, rappelle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.