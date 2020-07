COVID-19 : Distribution d’équipement de protection au volant à Casselman

L’initiative est rendue possible grâce à la collaboration de l’Unité entrepreneuriale du Collège la Cité et la Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR).

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, Danika Bourgeois, gestionnaire au Collège La Cité, parle d’une initiative importante pour encourager l’économie locale.

La Chambre de commerce, ses membres, les entrepreneurs locaux ont des besoins pour de l’équipement d'urgence. On a décidé de faire un service au volant pour les entrepreneurs : ils restent dans leur voiture et on leur remet de l’équipement et de l’information.

Danika Bourgeois, gestionnaire au Collège La Cité