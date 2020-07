Toujours aucune caméra corporelle pour les policiers de Val-d'Or

La Sûreté du Québec parlait à l'époque d'acheter 81 caméras corporelles.

L'organisation nous a fait savoir que le projet-pilote a été suspendu et qu'aucun agent ne porte actuellement une caméra.

Le président de l'Association des policiers et policières provinciaux du Québec, Pierre Veilleux assure que les policiers sont toujours en faveur de ce projet pilote. Son association a encore récemment interpellé le gouvernement sur l'importance de pouvoir bénéficier d'un tel équipement.

Beaucoup d'études démontrent une diminution de la criminalité, une hausse des plaidoyers de culpabilité, des policiers qui sont plus nickels dans leurs interventions et une baisse importante du nombre de plaintes à l'égard des policiers parce qu'on ne voit plus que quelques secondes filmées d'une arrestation, on la voit du début à la fin.

Pierre Veilleux, le président de l'APPQ. Photo : APPQ

Pierre Veilleux croit que le projet prend du temps avant de se mettre en place surtout à cause d'une question d'argent. Il mentionne notamment des ressources supplémentaires au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales pour analyser les vidéos.

Il faut que les policiers revisionnent leurs images s'ils décident de porter des accusations. Il faut aussi une ressource qui va caviarder des images des personnes qui n'étaient pas impliquées dans l'incident pour une question de confidentialité. Malheureusement, ce sont des équipements à grands frais, mais pas seulement ça, c'est vraiment au niveau du traitement de la preuve, autant des procureurs que des policiers, qui fait en sorte que ça demande des budgets supplémentaires.

Pierre Veilleux est convaincu que le projet doit aller de l'avant.

Il n’y a rien qui peut expliquer que ce soit possible partout, mais pas ici. On n’est pas à part des autres, je pense que tout le monde est au rendez-vous et on est rendu là , estime-t-il.

La Sûreté du Québec dit être toujours en repositionnement et en travaux afin de remettre de l'avant le projet-pilote.