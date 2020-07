La tempête de grêle a fait plus de 1 milliard de dollars de dégâts à Calgary

Selon le Bureau d’assurance du Canada, la tempête de grêle qui a frappé Calgary le 13 juin va coûter 1,2 milliard de dollars en dommages assurés. C’est la 4 e catastrophe naturelle la plus coûteuse au pays.

Celyeste Power, vice-présidente du Bureau d’assurance du Canada pour la région ouest, précise que cette somme est une première estimation et que le montant des dégâts pourrait augmenter dans les mois à venir.

C’est la tempête de grêle la plus coûteuse [au Canada], souligne Mme Power, et je pense que les habitants sur place qui sont en train de reconstruire ne seront sûrement pas surpris par cela.

Le 13 juin, la tempête avait frappé principalement le nord-est de Calgary, Airdrie et le comté de Rocky View avec des grêlons parfois gros comme des balles de tennis tombant à 80 ou 100 km/h. Au moins 70 000 habitations et véhicules avaient été endommagés et des récoltes entières avaient été détruites.

Une province durement touchée

Les Albertains connaissent trop bien le stress, le tourment et les difficultés financières que que les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent causer , déplore Mme Power.

Six des dix catastrophes naturelles les plus coûteuses au Canada ont touché l’Alberta. Celyeste Power, vice-présidente du Bureau d’assurance du Canada pour la région ouest

Au Canada, la catastrophe naturelle la plus dévastatrice est le feu de forêt qui a ravagé Fort McMurray et couté, en 2016, près de 4 milliards de dollars. Il est suivi de la tempête du verglas de 1998 au Québec, puis des inondations de 2013 qui avaient touché Calgary et une grande partie du sud de l'Alberta avec un total de 3,5 milliards de dollars de dégâts.

Il est évident que [cette tempête] est dévastatrice pour de nombreuses personnes , a déclaré mercredi le maire de Calgary, Naheed Nenshi, qui vit dans un des quartiers touchés par la tempête.

Beaucoup de gens à Calgary ont vu leur maison complètement détruite [...], beaucoup ont perdu leur moyen de subsistance, et même ceux qui sont entièrement assurés font face à d'importantes franchises, ils doivent trouver des milliers de dollars dès maintenant pour une dépense qui ne peut pas attendre , a-t-il expliqué.

La province a annoncé un programme d’aide pour les dommages non assurables. Mais selon M. Nenshi, ce n’est pas suffisant. Nous devons trouver une meilleure solution , a-t-il conclu.

