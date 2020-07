Début des forums sur la réforme de la police à Toronto

Au total, quatre séances de consultation du genre par vidéoconférence sont prévues d'ici le 16 juillet.

Dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis et de celle à Toronto de Regis Korchinski-Paquet, une jeune femme noire tombée d'un balcon lors d'une intervention policière, la tension raciale a monté dans la Ville Reine.

Alors que certains militants et élus réclament une baisse immédiate du budget de la police pour réinvestir ces fonds dans des programmes communautaires et de santé mentale, le maire John Tory et la commission des services policiers prônent une démarche de réforme à plus long terme.

À l'initiative du maire, le conseil municipal a ainsi rejeté à la fin du mois dernier une motion visant à amputer de 10 % le budget de 1,2 milliard de dollars du corps policier, votant plutôt en faveur de la motion de M. Tory pour une réforme graduelle.

Cette réforme du maire inclut la création d'une unité sans agent pour répondre aux appels liés aux personnes en détresse psychologique et d'éventuels investissements dans les programmes communautaires, à la suite d'un examen du budget de la police.

La commission des services policiers qui devait débattre d'une réforme en juin a plutôt choisi d'organiser d'abord des consultations publiques sur la question.