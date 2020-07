Alstom se départirait d’une usine en France pour acquérir Bombardier Transport

Pour répondre aux préoccupations initiales de la Commission européenne, Alstom, en coordination avec Bombardier Transport et la Caisse de dépôt et placement du Québec, annonce aujourd'hui son intention de soumettre un certain nombre d'engagements , a indiqué le groupe d'ingénierie des transports dans un communiqué.

Ces engagements incluent notamment la cession du site de Reichshoffen en France qui produit les trains régionaux Coradia Polyvalent et emploie environ 800 personnes.

Mercredi, trois sources proches du dossier avaient indiqué à Reuters qu'Alstom était prête à des concessions auprès de Bruxelles, notamment sur la cession d'une usine produisant des trains régionaux en France.

Les syndicats français, qui doivent être mis au courant ce jeudi des concessions proposées par Alstom, espèrent toujours pouvoir garder le site, a indiqué une source mercredi à Reuters.

Finalisation attendue au 1er semestre 2021

La Commission européenne doit décider d'ici le 16 juillet de poursuivre ou non son examen du projet d'acquisition de Bombardier Transport par Alstom.

Pour obtenir le feu vert du régulateur européen, le groupe industriel français a aussi proposé un transfert de la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO; la cession de la plateforme Bombardier TALENT 3 et des installations de production correspondantes situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne et la fourniture d'un accès à des tiers à certaines interfaces et produits des différentes unités de signalisation embarquée de Bombardier Transport et de systèmes de gestion du contrôle des trains.

Dans un communiqué séparé, Bombardier a dit jeudi confirmer son appui aux engagements d'Alstom [...] relatifs à certaines préoccupations initiales de la Commission européenne concernant l’acquisition de sa division Transport par Alstom, y compris la cession de certains actifs détenus actuellement par Bombardier Transport .

Alstom comme Bombardier ont assuré que la vente de Bombardier Transport était en bonne voie pour être finalisée au cours du premier semestre 2021.