Universités francophones : une diminution des étudiants étrangers fait craindre un déficit

Les répercussions pourraient être significatives pour des établissements comme l’Université de Moncton et l’Université Sainte-Anne, dont le quart des étudiants vient de l’étranger.

La pandémie de COVID-19 entraîne plusieurs contraintes, comme des retards importants dans l’émission des permis d’étude et des changements de plans d’études de certains étudiants en raison de la crise économique dans laquelle le virus a plongé leurs pays.

Depuis le début de la crise sanitaire, les allées sont désertes dans les campus et le retour à la normale est loin d’être assuré pour la rentrée. La COVID-19 a entraîné la fermeture de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick et de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse.

Des étudiants étrangers du campus de Pointe-de-l'Église de l'Université Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada

Haissam Fongang, président de l’Association des étudiant(e)s internationaux de l’Université de Moncton, croit que le nombre d’inscriptions des étudiants étrangers pour l’automne 2020 va chuter considérablement.

Des étudiants resteront dans leur pays, faute de pouvoir payer leurs frais d’inscriptions, crise économique oblige, ou en raison de leur année scolaire retardée. Mais le principal obstacle est le retard dans l’émission des permis d’étudiant, souligne-t-il.

Les dossiers traînent vraiment en longueur. Samedi, j’ai répondu à quelqu’un : il me disait avoir déposé sa demande depuis le mois de mars , témoigne Haissam Fongang.

Des pertes financières énormes

Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’Université de Moncton, Gilles Roy, est très inquiet. Deux millions et demi et trois millions de dollars… c’est à peu près ces chiffres-là qu’on regarde sur l’impact du fait qu’on n’aura peut-être pas ces étudiants-là au mois de septembre , mentionne-t-il.

Dans le scénario plus pessimiste, la grande majorité des nouvelles inscriptions internationales seraient carrément annulées pour la rentrée. Gilles Roy, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’Université de Moncton

Les étudiants étrangers représentent environ le quart (22 %) des populations étudiantes de l’Université de Moncton et de l’Université Sainte-Anne.

Mêmes craintes à l'Université Sainte-Anne

Ce qui est sûr, c’est que ça aura vraiment un gros impact , affirme pour sa part Beni Twendimbadi, vice-président communication à l’Association des étudiants de l’Université Sainte-Anne.

Le frère de Beni Twendimbadi, d’origine congolaise, devait le rejoindre pour la rentrée à l’Université Sainte-Anne, mais ce ne sera pas possible pour lui non plus.

Au niveau national, l’organisme qui est censé traiter les demandes de visa ne les fait plus , explique Beni Twendimbadi.

Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne, s’attend à observer une diminution de 46 % de ses étudiants enregistrés en première année à temps plein, tant étrangers que canadiens.

C’est du jamais vu, et beaucoup d’inconnus , confie-t-il. C’est majeur et pour un petit nombre comme nous, des petites fluctuations peuvent nous affecter beaucoup.

Allister Surette, recteur de l'Université Sainte-Anne. Photo : CBC

Aucun accommodement n’est d’ailleurs disponible pour permettre un enseignement à distance à un étudiant sans visa.

Le recteur précise que l’Université Sainte-Anne détient très peu de programmes complets à distance et qu’il n’est donc pas possible d’accepter ces étudiants. On ne voudrait pas qu’un étudiant sans visa commence ses cours à distances sans être capable de les compléter.

La baisse d’inscriptions devrait entraîner un déficit de un à deux millions et demi de dollars pour l’Université Sainte-Anne.

Budgets des universités francophones

Ces scénarios laissent entrevoir un manque à gagner dont les effets se feront sentir au cours des deux, voir trois prochaines années.

Bien que les budgets finaux des deux seules universités francophones des provinces atlantiques ne sont adoptés qu’en septembre lorsque les inscriptions seront terminées, des compressions sont déjà envisagées.

Pour ces universités francophones en milieux minoritaires, la crise de COVID-19 frappe de plein fouet, bien qu’il soit encore difficile d’avoir un portrait clair de l’ampleur de la situation.

Reste à savoir si les étudiants étrangers seront de retour lors de la prochaine session en janvier, alors que la situation mondiale sera, peut-être, de retour à la normale.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach