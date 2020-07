COVID-19 : l'heure de fermeture des bars sera devancée

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, en feront l'annonce jeudi à 13 h, lors d'une conférence de presse qui se tiendra à Montréal.

Leur plan est articulé selon quatre axes, et serait en vigueur dès le week-end prochain.

D'abord, l'heure de fermeture des bars sera devancée. Le Journal de Montréal et la Presse canadienne indiquent que les établissements devront fermer leur porte dès minuit, mais selon les informations obtenues par Radio-Canada, la limite aurait plutôt été fixée à 1 h du matin. Une chose est sûre : ils devront fermer plus tôt.

Ensuite, un système de registre de la clientèle sera instauré. Les clients devront donc s'enregistrer en rentrant dans l'établissement de manière à faciliter le retraçage en cas d'éclosion.

Les propriétaires de bars devront aussi s'assurer de limiter la capacité de leur établissement à 50 %, comme les restaurants doivent présentement le faire afin de respecter la distanciation physique.

Enfin, plus de policiers seront présents pour patrouiller les environs des rues achalandées pendant les heures d'ouverture des établissements pour faire respecter les consignes.

« Ce gouvernement nous a menti »

Sans attendre l'annonce publique formelle, la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ) a accusé le gouvernement du Québec d'avoir menti aux gens de l'industrie qui peinent à se relever des conséquences de la pandémie de COVID-19.

Ce gouvernement nous a menti depuis le tout début de la crise en nous promettant de respecter notre industrie tout en nous promettant de nous aider financièrement et surtout d'instaurer des mesures justes et équitables pour tous les tenanciers du Québec , a affirmé son président-directeur général Renaud Poulin.

Dans un communiqué de presse émis tard en soirée mercredi, M. Poulin a prédit que les mesures qui seront annoncées en point de presse jeudi après-midi [...] vont entraîner des centaines de propriétaires de bars à la faillite .

De son côté, le président fondateur de la Nouvelle Association des Bars du Québec (NABQ), Pierre Thibault, a rappelé que certains bars commençaient à peine à rouvrir leurs portes, après avoir été fermés pendant plus de trois mois.

En entrevue à La Presse Canadienne, il a réclamé une intervention du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour supporter ces entreprises qui ont été fermées par les mesures d'urgence sanitaire. C'est juste impossible de dire à des entrepreneurs qu'on ne vous aide pas , a-t-il déploré.

Que ce soit dans l'aviation ou le secteur automobile, il y a toujours de l'aide pour compenser lorsqu'il y a des crises, mais quand c'est les bars, on n'est jamais pris au sérieux. Pierre Thibault, président fondateur de la Nouvelle Association des Bars du Québec

Il s'est dit très déçu que les propriétaires de bars soient ainsi abandonnés par le gouvernement, selon ses dires.

Je ne sais pas pourquoi le ministère de l'Économie et de l'Innovation est aussi absent de notre industrie. Pourtant, l'industrie des bars c'est 2000 établissements au Québec et 25 000 emplois , a-t-il précisé tout en soulignant que les commerçants qu'il représente ne sont pas du tout contre les mesures de santé publique, mais qu'ils souhaitent de l'aide à même titre que n'importe quelle autre industrie qui fait rouler l'économie au Québec.

Craintes d'éclosions

Cette annonce est prévue alors que la santé publique et le gouvernement avaient déjà souligné s'inquiéter d'un certain relâchement quant au respect des mesures sanitaires. En somme, on craint que le déconfinement ne fasse repartir le nombre de nouveaux cas d'infection à la hausse.

Dimanche, la santé publique de la Montérégie a entre autres dû lancer un appel à tous les clients qui ont fréquenté un bar de Brossard le 30 juin dernier, où plusieurs personnes infectées à la COVID-19 ont été identifiées.

Le Dr Horacio Arruda a réitéré au début de la semaine qu'il réfléchissait fortement à rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics fermés partout au Québec, comme l'a déjà annoncé Montréal pour son territoire.

Avec les informations de Sébastien Bovet