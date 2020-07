Washington autorise la construction d’un terminal d’exportation de GNL en Oregon

Le secrétaire à l’Énergie américain Dan Brouillette a signé le décret concernant le terminal Jordan Cove, qui doit être construit à Coos Bay, dans le sud de l’Oregon. Il vise à exporter du gaz vers les marchés asiatiques. L’approbation du projet s’inscrit dans les efforts du gouvernement en place pour promouvoir et exporter les sources d'énergie fossile américaines malgré leur impact néfaste sur les changements climatiques.

Or, les autorités de l’Oregon soutiennent que l’ouvrage doit être approuvé par l’État avant de pouvoir aller de l’avant. Les gestes politiques de l’administration Trump ne changent rien au fait que le projet n’a pas la permission de l’État pour être construit , indique une porte-parole de la gouverneure démocrate de l’Oregon, Kate Brown.

Le secrétaire Brouillette soutient dans une déclaration que le projet industriel encapsule ce sur quoi l’administration Trump a travaillé fort dans les trois dernières années : offrir du gaz naturel fiable, abordable et plus propre à brûler à nos alliés à travers le monde .

S’il est complété, le terminal pourra exporter plus de 30 milliards de litres de gaz naturel par jour en provenance du Canada et des États-Unis.

Le terminal et le pipeline de 370 kilomètres qui doit y acheminer du gaz suscitent l’inquiétude du public et des autorités locales. Des préoccupations concernant l’impact potentiel de l’ouvrage sur des espèces menacées et des propriétaires terriens en ont déjà ralenti la progression.