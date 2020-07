12 nouveaux feux de forêt dans le Nord de l'Ontario

Sept d'entre eux, tous d'une étendue de moins d'un hectare, se trouvent dans le nord-est de la province. Dans le nord-ouest, on compte cinq nouveaux feux, portant le total à 44 feux actif dans le Nord de la province.

Selon Isabelle Chenard, agente d'information sur les incendies au MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts , le feu le plus important se trouve dans le secteur de Red Lake, à 25 kilomètres au nord-est du lac North Spirit. Il brûle sur 190 hectares et n'est pas maîtrisé.

Dans le même secteur, on retrouve également un feu de 75 hectares en observation à 26 kilomètres à l'ouest de la communauté de Deer Lake.

Depuis le début de l'été, on compte 292 feux de forêt, contre 218 feux à pareille date l'an dernier. Il s'agit toutefois d'un nombre de deçà de la moyenne des 10 dernières années, qui s'élève à 389 feux.