Le concert bleu, une nouvelle plateforme dédiée à la musique classique du Québec

La plateforme affirme sur sa page d’accueil vouloir fédérer l’offre québécoise de concerts numériques de musique classique tout en favorisant une saine collaboration à travers l’écosystème du secteur culturel québécois .

L'objectif du concert bleu est clair : donner un maximum de visibilité et de revenus aux artistes et organismes de la musique classique. Pour ce faire, le site compte reverser jusqu’à 70 % de ses revenus aux artisans et artisanes. Le 30 % restant ira pour le maintien et le développement de la plateforme , est-il précisé sur le site.

Plusieurs fonctionnalités

Outre la diffusion de concerts et de performances, la plateforme offrira plusieurs fonctionnalités. Des parcours d’écoute – dont certains basés sur les préférences – seront disponibles ainsi que des propositions de pièces devant être écoutées tout en dégustant des produits du terroir.

Le concert bleu a également pour but d’être un outil éducatif. Il permettra ainsi aux néophytes comme aux spécialistes d’enrichir leur expérience d''écoute à travers des entrevues avec les artistes, des classes de maître et un accès aux coulisses des concerts.