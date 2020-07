« Je ne peux pas respirer », un cri répété plus de 20 fois par George Floyd

George Floyd, cet Afro-Américain mort dans une intervention policière à Minneapolis en mai dernier, a exprimé aux officiers qui l'avaient arrêté son désarroi et sa peur de mourir à de multiples reprises, selon des documents déposés en cour mercredi.

S'étalant sur 82 pages, les transcriptions des vidéos issues des caméras d'intervention des policiers livrent une description troublante des derniers moments de sa vie.

Les vidéos filmées par des passants, les images des caméras de surveillance ainsi que les déclarations du procureur général du Minnesota, Keith Ellison, avaient déjà donné une idée précise de la scène, mais ces nouveaux éléments viennent tracer un portrait beaucoup plus complet.

Tout fait mal. J'ai besoin d'un peu d'eau ou d'autre chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas respirer, officier , plaide entre autres l'homme noir de 46 ans, alors que l'ex-agent Derek Chauvin maintient déjà son genou sur son cou depuis plusieurs minutes.

Tu parles beaucoup, tu cries beaucoup , réplique l'ex-policier qui a été accusé de meurtre au deuxième degré et de meurtre au troisième degré, il y a quelques semaines.

Ils vont me tuer. Ils vont me tuer , ajoute alors George Floyd, une phrase qu'il prononcera à plus d'une reprise.

Ça prend beaucoup d'oxygène pour dire ça , réplique Chauvin.

Les trois autres anciens policiers qui l'accompagnaient ont été accusés de complicité de meurtre au deuxième degré et de complicité d'homicide involontaire. Les quatre hommes ont été congédiés.

Les transcriptions des conversations, qui proviennent des caméras de Thomas Lane et d'Alexander Kueng, ont été présentées dans le cadre de la demande présentée par l'avocat du premier de lever les accusations retenues contre son client.

On y lit aussi que l'ambulance, appelée avant que George Floyd ne soit immobilisé au sol, s'est initialement présentée au mauvais endroit.

À l'origine, l'appel, jugé non urgent, était pour une blessure à la bouche, qui serait, selon Thomas Lane, survenue lorsque George Floyd était à l'intérieur du véhicule de police et qu'il se serait frappé le visage contre la fenêtre. Une demande subséquente, signalée comme plus sérieuse, a été faite après les plaintes répétées de George Floyd, qui disait ne pas pouvoir respirer.