Des courants entraînent la disparition d'un enfant et la noyade de 2 autres

De forts courants dans des cours d’eau de la Saskatchewan ont entraîné la disparition d'un jeune et la noyade de deux autres au cours des deux dernières semaines, rapporte la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La GRC Gendarmerie royale du Canada rappelle au public que les eaux peuvent être dangereuses, même lorsqu’elles semblent inoffensives.

Même les eaux apparemment calmes peuvent être dangereuses. Faites attention aux forts courants lorsque vous nagez dans les lacs et les rivières cet été. Demandez aux résidents qui connaissent bien le secteur des renseignements sur l’emplacement et la force des courants et évitez ces endroits , indique la GRC Gendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

Lac Makwa

Le premier incident est survenu le 23 juin vers 19 h dans le lac Makwa, près de la Première Nation de Makwa Sahgaiehcan.

Le détachement de la GRC GRC de Loon Lake indique qu’un jeune garçon de six ans a été emporté par le courant alors qu’il jouait sur le sable près du lac.

Des recherches au sol, aériennes et aquatiques ont été effectuées avec l’aide plusieurs résidents et organismes locaux, mais le corps du garçon n’a pas encore été retrouvé.

La GRC GRC indique que l’enquête se poursuit.

Rivière Sucker

Le second incident s’est produit le 3 juillet aux alentours de 15 h dans la rivière Sucker, près de la réserve autochtone de Sucker River.

La GRC Gendarmerie royale du Canada de La Ronge rapporte qu’un garçon de six ans s’est noyé après que le courant l’a séparé du groupe avec lequel il se trouvait. L’incident se serait produit à l’endroit où la rivière se jette dans l’embouchure du lac La Ronge.

Le corps du jeune garçon a été retrouvé vers 19 h 15 par le véhicule sous-marin téléguidé de l’équipe de récupération de Grandmother’s Bay.

Rivière Battle

Le troisième incident est survenu le 4 juillet vers 20 h 30 dans la rivière Battle, au sud du village de Waseca dans la municipalité rurale d’Eldon.

Les agents de la GRC Gendarmerie royale du Canada de Maidstone sont intervenus après qu’un adolescent de 18 ans ait été porté disparu alors qu’il tentait de descendre la rivière Battle en chambre à air.

Le jeune homme a été séparé du groupe d’amis avec lequel il se trouvait quand un orage a éclaté, selon la police.