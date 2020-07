Bilan positif pour l’Amazoo et le parc aquatique de Bromont après leur réouverture

Les deux parcs aquatiques de la région, l’Amazoo du Zoo de Granby et le parc aquatique de Bromont, dressent un bilan positif de leur première semaine d'activité.

Le Zoo de Granby a réajusté le tir en voyant que trop de gens se retrouvaient en même temps au parc aquatique.

La capacité d'accueil maximale du site est passée de 30 % à 25 %, ce qui permet de rassurer les visiteurs et de s'assurer de respecter les règles de la santé publique, selon Samuel Grenier, directeur des opérations au Zoo de Granby.

Quand tout le monde se retrouvait à l’Amazoo au même moment, entre 2 h et 5 h, on trouvait qu’il y avait trop de monde au parc aquatique. On a eu des commentaires là-dessus , explique-t-il.

On l’a fait pour s’assurer d’avoir une capacité qui allait répondre autant aux normes sanitaires que pour la satisfaction de nos visiteurs. Samuel Grenier, directeur des opérations au Zoo de Granby

On doit le faire à tâton, par essais erreurs , poursuit Samuel Grenier.

À Bromont, le parc aquatique a reçu entre 500 et 1000 visiteurs par jour. La direction assure que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas de débordement jusqu'à présent.

Bromont, montagne d'expériences s'attend toutefois à une hausse d'achalandage avec les vacances de la construction qui arrivent à grands pas et l’entreprise se dit prête à réajuster au besoin.