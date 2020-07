Plus de 18 M$ dépensés pour combattre la COVID-19 au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Ce montant comprend, entre autres, les ajustements salariaux et les primes qui ont été consentis aux employés du réseau de la santé depuis le début de la pandémie, mais aussi les travaux en immobilisation, les travaux technologiques, les fournitures et les heures supplémentaires.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a dédié 18 lits de soins intensifs au cours des derniers mois à l'unité COVID-19 de l'hôpital de Rimouski, qui accueille les patients du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie atteints du coronavirus nécessitant une hospitalisation.

Pour l'instant, cette unité est fermée puisqu’aucune personne n'est hospitalisée dans les deux régions.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est prêt à une recrudescence des cas de la COVID-19, pourvu que la population participe activement dans la lutte contre la propagation du virus, selon la présidente-directrice générale, Isabelle Malo.

Le déconfinement, on le vit tout le monde ensemble. Certains ont des pratiques et une hygiène de vie et une hygiène respiratoire et de distanciation sociale. Pour d'autres personnes, le respect de ces consignes sanitaires là s'avère plus laborieux.

Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent